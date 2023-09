Mario Balotelli è un nuovo giocatore dell’Adana Demirspor

Una voce che girava da giorni e che si è fatta sempre più insistente con il passare delle ore. Ora è ufficiale: Mario Balotelli fa il suo ritorno in Turchia, vestirà per la seconda volta la maglia dell'AdanaDemirspor. Il centravanti italiano ha lasciato il Sion, sua ex squadra, tramite una risoluzione del contratto di comune accordo con il club. Ora si appresta a tornare in Super Lig, dove qualche buon ricordo l'ha lasciato. Questo il messaggio del club a Super Mario: "Il club di Adana Demirsopor è assolutamente lieto di annunciare il ritorno di Mario Balotelli in club. È stato raggiunto un accordo per un contratto di un anno, con annessa opzione per un altro anno con il giocatore" si legge sui profili social ufficiali. Le ultime voci di mercato lo vedevano vicino all'Arabia Saudita, ma l'attaccante ha preferito tornare in Turchia.