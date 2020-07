Mario Götze in Italia, la mossa vincente di un club inaspettato

Mario Götze potrebbe giocare in Italia nella prossima stagione. L’ex Borussia Dortmund è cercato anche da Siviglia e Monaco, ma la Fiorentina potrebbe giocarsi la carta dell’ex compagno. Sarebbe, infatti, Franck Ribery l’arma vincente dei Viola…

Götze in Italia: la mossa della Fiorentina

Secondo quanto racconta il Corriere dello Sport, i dirigenti della Fiorentina avrebbero inserito il classe 1992, svincolatosi dal Borussia Dortmund alla scadenza del contratto lo scorso 30 giugno, nella propria lista dei desideri per l’estate. Un colpo ad effetto così come lo era stato nella passata stagione Franck Ribery. E proprio il francese sarebbe la carta vincente per convincere il tedesco a firmare. Infatti, Ribery ha giocato con Götze al Bayern Monaco dal 2013 al 2016, lo conosce molto bene e potrebbe mettere una buona parola per la Viola.

Il club del presidente Commisso potrebbe fare affidamento ancora sul numero 7 per portare un’altra stella a Firenze. Götze ha sempre mostrato il suo “amore” per l’Italia chiamando suo figlio Rome. E chissà che questa volta due indizi possano fare una prova…

