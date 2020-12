Marquinhos aspetta Messi al Psg: “Un grande. Vediamo cosa accadrà…”

Il difensore del Paris Saint-Germain Marquinhos ha rilasciato un’interessante ai microfoni di BeIN Sports parlando del proprio futuro a Parigi ma anche del mercato col potenziale futuro arrivo di Lionel Messi in squadra.

Marquinhos aspetta Messi e giura amore al Psg

“Mi trovo bene al Psg e sono contento del mio ruolo in questa squadra, sia in campo sia fuori”, ha esordito Marquinhos. “Spero di finire la mia carriera qui anche se possono succedere tante cose, ma desidero restare il più a lungo possibile qui e la concorrenza di possibili nuovi acquisti non mi spaventa. Ripeto, sono felice, la mia famiglia è felice, i miei figli sono nati qui. Fra me e il Psg c’è un legame per la vita”.

Poi, in ottica mercato: “Messi? Vedremo cosa succederà. A volte siamo stati rivali in nazionale e nel club. Messi è un grande giocatore. Sappiamo tutti di cosa è capace e vedremo cosa accadrà”, ha concluso il difensore brasiliano.