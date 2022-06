Marsiglia, sì a ex Juventus Pjanic ma a una condizione

Il centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic potrebbe presto trasferirsi al Marsiglia. Secondo i media francesi, il club catalano è pronto a dare il centrocampista ex Juve in prestito gratuito, ma a una condizione: il Marsiglia deve pagare la maggior parte dello stipendio del giocatore. Ma questa condizione potrebbe impedire al Marsiglia di concludere la transizione. La scorsa stagione, Pjanic ha giocato in prestito in Turchia col Besiktas.