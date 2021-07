Marsiglia, Under si presenta: “Ci divertiremo molto…”

Attraverso un messaggio sui social, Under ha espresso le prime parole da giocatore del Marsiglia

“Ciao, la città più bella della Francia, ciao a tutti gli Olympiens (i supporters del Marsiglia, ndr). Ci divertiremo molto…”. Un breve messaggio, pieno di adrenalina quello di Cengiz Under, passato ufficialmente dalla Roma al Marsiglia. L'esterno turco ha così scaldato l’atmosfera per la sua nuova avventura calcistica, resa ufficiale in giornata dallo stesso club giallorosso: “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cengiz Under, all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo variabile per un importo massimo di 500 mila euro.