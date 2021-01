Marsiglia, Villas-Boas ammette: “Milik ci interessa, ma la trattativa è difficile”

Continua il braccio di ferro tra il Napoli e Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, infatti, vorrebbe lasciare il club azzurro dopo cinque stagioni, con la Coppa Italia 2019/20 come punto più alto. Fuori dal progetto tecnico di Gennaro Gattuso, il bomber starebbe valutando nuove destinazioni, anche se la società partenopea ha fatto capire di non voler accettare offerte basse.

AMMISSIONE

Una confessione dell’interesse per Milik arriva dalla Francia. Il tecnico del Marsiglia André Villas-Boas ha spiegato in conferenza stampa: “Milik ci interessa, ma non ci sono state conversazioni avanzate con il club o con il giocatore. Non succederà nulla nei prossimi giorni. È un interesse che emerso sulla stampa. Non è la nostra unica opzione, forse è la più difficile, perché è un giocatore importante”.