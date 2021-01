Martusciello rivela: “L’anno scorso la Juventus ha cercato Milik”

Questa stagione è particolarmente importante per la Juventus. I bianconeri, infatti, sono chiamati a rilanciarsi dopo la scorsa annata, quando la formazione agli ordini di Maurizio Sarri non convinse mai pienamente. La squadra si confermò campione d’Italia, ma fallì l’assalto in finale di Coppa Italia e venne estromessa clamorosamente agli ottavi di finale di Champions League dal Lione.

RETROSCENA

In panchina come vice di Sarri, all’epoca, c’era Giovanni Martusciello. Il tecnico ha parlato a Radio Kiss Kiss: “Questa pandemia ha frenato gli investimenti ed è difficile costruire un vestito adatto ad un allenatore con certi giocatori. Ritorno al Napoli? Gattuso sta facendo benissimo, gli faccio i complimenti perché non è facile. Milik cercato dalla Juve? Sì, faceva parte di un gruppo di calciatori importanti che interessavano al club già nella passata stagione”.