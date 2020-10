Mata, super offerta dall’Arabia: 15 milioni di dollari a stagione!

Juan Mata potrebbe davvero dire addio al Manchester United, dopo una serie di voci in merito al suo addio che si susseguono ormai da diversi anni. Il talentuoso trequartista che negli anni con la maglia dei Red Devils ha collezionato 257 presenze condite da 50 reti e 45 assist, anche se in questo campionato non ha ancora debuttato. In estate, l’allenatore del Manchester United Solskjaer, sempre più sulla graticola, avrebbe insistito per tenere in rosa Juan Mata, vista l’esperienza e il carisma che tanto comodo fanno ai diversi giovani presenti nella rosa del club. Adesso però le carte in tavola potrebbero cambiare, visto che al giocatore è stata recapitata una proposta mostruosa di circa 15 milioni di dollari all’anno da un club arabo del quale non è stata però rivelata l’identità. Dopo anni di tira e molla, Mata potrebbe tentennare e pensare davvero all’addio al Manchester United. Lo scrive il The Sun.