Mathias Pogba: “Paul al Real? Ha parlato con tanti giocatori. E Messi…”

Il mercato estivo è stato caratterizzato da tanti tormentoni. Uno dei protagonisti più chiacchierati è stato Paul Pogba. Il centrocampista francese era dato in partenza dal Manchester United, corteggiato da Juventus e Real Madrid, ma alla fine è rimasto con i Red Devils. Il fratello del campione del mondo 2018, Mathias ha rivelato alcuni dettagli sulle trattative degli ultimi mesi. Queste le sue parole al Chiringuito: “So che Paul ha parlato con diversi giocatori, ma non con Ramos. Sicuramente con Messi, anche se non sempre. E poi Zlatan, e ovviamente Griezmann, con cui sono compagni nella Francia. Non so niente di contatti con giocatori del Real. Ovviamente a parte Varane. E anche Zidane…”. Insomma, il futuro di Pogba resta ancora un rebus.