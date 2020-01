Matic allo scoperto: “Il Manchester United ha opzione per rinnovo, ma…”

Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United, si sbilancia in tema mecato. Accostato come obiettivo di mercato di Inter, Juventus, Milan e Atletico Madrid, il classe 1988 ha parlato al Telegraf soffermandosi anche sul suo futuro.

A GENNAIO … “Il Manchester United ha un’opzione per prolungare il mio contratto, ma vedremo se i piani del club saranno compatibili con i miei”, ha affermato il centrocampista. “Mi restano alcuni mesi di contratto, vediamo se succederà qualcosa già a gennaio. Ma non posso dire molto di più perché veramente non so come andranno le cose”, ha concluso Matic.

Le italiane restano in agguato per quello che sarebbe un bel rinforzo nel mercato invernale…