Matic, futuro in MLS: il centrocampista piace ai Chicago Fire

Nemanja Matic può continuare la sua carriera in MLS. Il centrocampista del Manchester United, come riporta il The Sun potrebbe andare negli States dopo essere stato accostato a tanti club d’Europa tra cui anche l’Inter e il Milan.

Secondo il tabloid, il 31enne serbo è finito nel mirino dei Chicago Fire che sarebbero pronti a pagare al giocatore 6 milioni di dollari all’anno. Il trasferimento, però, dovrebbe concretizzarsi nella prossima estate e non nella sessione invernale del calciomercato. Difficile che Matic lasci il Manchester United ora nonostante il suo contratto scada proprio a giugno 2020 cosa che vorrebbe dire per la squadra inglese perderlo a parametro zero.