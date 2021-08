Matthäus: “Bayern, prendi Ribery. Dopo 29 partite in A significa che sta bene”

L'ex viola è ancora senza contratto e al Bayern andrebbe da svincolato

"Se il Bayern non riesce a trovare un'ala che vuole e non può spendere molto, consiglierei di far firmare un contratto di un anno a Franck Ribéry", ha scritto Matthäus nella sua rubrica Sky commentando il calciomercato bavarese. L'ex centrocampista dell'Inter ha ricordato che una volta ha giocato per il Bayern quando aveva 39 anni. “Naturalmente non potrà giocare due partite oltre i 90 minuti ogni settimana”, dice Matthäus, “ma Franck è ancora in forma, sarebbe un elemento molto positivo nello spogliatoio. Chi ha giocato 29 partite in L'Italia sicuramente può ancora giocare molto bene in Bundesliga". E c'è un altro aspetto che fa propendere Lothar a favore di un ritorno di Ribéry: "Anche i tifosi del Bayern, che hanno litigato molto per la polemica tra Brazzo Salihamidzic e Flick la scorsa stagione, sarebbero felici di vedere Franck in squadra".