Matthäus sicuro: “Haaland pronto per lasciare il Borussia Dortmund”

Lothar Matthäus, ex storico calciatore della Nazionale tedesca in Italia con un passato in maglia Inter, spaventa il Borussia Dortmund in riferimento al gioiello dell’attacco Erling Haaland. Il centravanti norvegese si è messo in evidenza nelle ultime stagioni a suon di gol e prove convincenti, in Germania ma anche con la maglia del proprio Paese. Ecco perché, secondo l’ex centrocampista, il classe 2000 potrebbe già dire addio ai gialloneri.

Haaland pronto per lasciare Dortmund

Parlando al sito ufficiale della Bundesliga, Matthäus si è detto sicuro che Haaland sia pronto al grande salto di qualità: “Haaland è una vittoria non solo per il Dortmund ma per l’intera Bundesliga. Il Borussia deve essere contento di averlo preso perché è un attaccante adatto ad un club che gioca un calcio offensivo. Ha soli 20 anni ed è una macchina perfetta. È un attaccante straordinario: lui non corre… vola”, ha spiegato la leggenda del calcio tedesco.

E ancora: “Porta con sé un’energia positiva nella squadra, si vede. Haaland è un giocatore che in attacco non solo è capace di far gol, ma sa anche trascinare la squadra. È un giocatore completo e soprattutto è un calciatore che sa cosa deve fare. Lavora molto anche in difesa e questo è sempre un qualcosa che mi piace molto. Non è uno che si limita a stare in avanti, ma lavora per la squadra e i compagni. Questa positività che irradia è contagiosa. E per tutti questi motivi ritengo che un giorno, neanche troppo lontano, Haaland non giocherà più al Dortmund e farà il passo successivo. È già pronto per il grande salto in un top club d’Europa“.