Maxi Lopez: “Papu Gomez viene a giocare con me alla Sambenedettese”

Maxi Lopez e Alejandro Gomez hanno giocato assieme a Catania e in campo c’era un grande feeling in maglia rossazzurra. Adesso l’ex marito di Wanda Nara fa una proposta di mercato all’ex compagno di squadra ovvero di tornare a giocare assieme ma stavolta per sei mesi alla Sambenedettese dove dall’inizio della stagione milita l’ex bomber etneo. Il divertente invito è avvenuto su Instagram con l’attaccante rossoblu che ha commentato un post pubblicato dal calciatore argentino, da mesi ormai in rotta con l’Atalanta. “Ale, te venis a la Sambenedettese? 6 meses a tirar magia. No aflojes hermano”, ha scritto Lopez. Una suggestione che ha in ogni caso scatenato i tifosi della Samb.