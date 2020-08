Maxi Lopez, promozione col Crotone ma… passo indietro: vicinissimo alla Sambenedettese in Serie C

Una promozione in Serie A col Crotone non da vero protagonista. Ecco allo che Maxi Lopez sarebbe prossimo ad una scelta molto particolare: salto indietro e… Serie C. Per l’attaccante argentino ci sarebbe la Sambenedettese con la quale l’accordo sembra essere ad un passo.

Maxi Lopez: salto indietro in Serie C

Dopo la promozione conquistata con il Crotone, anche se non da protagonista, Maxi Lopez pare aver scelto un profilo basso. Per l’argentino si avvicina la Serie C con la maglia della Sambenedettese allenata da Paolo Montero. Dalla possibile serie A alla Lega Pro. Un salto all’indietro per l’attaccante che, stando a Il Resto del Carlino, sarebbe vicinissimo all’accordo con la nuova società. L’ex tra le altre di Catania e Milan, dunque, sarà il nuovo rinforzo della società che proverà a centrare la promozione in Serie B. Un rinforzo d’élite e d’esperienza per la squadra che sogna in grande.

L’EX MOGLIE DEL CALCIATORE INFIAMMA I SOCIAL…