Mazinho: “Leonardo voleva al Psg mio figlio Thiago e invece poi ha scelto quello più giovane Rafinha”

Iomar do Nascimento, noto come Mazinho, è un procuratore sportivo e cura gli interessi dei suoi figli dal più noto Thiago Alcantara al più giovane Rafinha che giocano rispettivamente con il Liverpool e il Psg. Il campione del mondo 1994 ed ex del Lecce oggi ha detto che Thiago Alcantara stava per trasferirsi al PSG quest’estate dopo aver chiuso l’avventura al Bayern. “Sembrava fatta visto che il direttore sportivo Leonardo mi aveva contattato ma poi ha cambiato idea e Thiago ha preferito andare al Liverpool. Ma Leonardo anzichè prendere il centrocampista in uscita dal Bayern è virato sull’altro mio figlio Rafinha e il giorno prima della chiusura del calciomercato ha chiuso l’operazione esattamente il 5 ottobre. Non è stato facile questo trasferimento visto che grazie a Dio in cinque ore si è trovato l’accordo tra Barcellona e Psg. Alla fine Leonardo che voleva Thiago ha preso Rafinha” riporta France Football.