Mazzarri verso la Nazionale messicana ma c’è anche il Ferencvaros

Il tecnico Walter Mazzarri non ha trovato una panchina in Serie A dopo l'esperienza al Cagliari. Per l'ex tecnico di Reggina e Napoli però potrebbero aprirsi le porte del Sudamerica. Mazzarri infatti è stuzzicato da una proposta interessante giunta dalla Nazionale messicana che apprezza le qualità del mister classe 1961. Ma ci sono anche gli ungheresi del Ferencvaros interessati a Mazzarri che deciderà nelle prossime ore il suo futuro. Tra le tante esperienza in Italia anche la panchina dell'Inter dove ha toccato il punto più alto, ma le soddisfazioni più grandi sono arrivate con Napoli e Reggina. Alla guida degli azzurri è stato protagonista di un rendimento di altissimo livello, alla Reggina è stato in grado di salvare la squadra in Serie A con il -11 in classifica. E’ diventato anche cittadino onorario di Reggio Calabria.