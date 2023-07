Mbappé, cambia tutto: rinnova col Psg e parte la prossima estate

Come da telenovela di mercato che si rispetti, non mancano i ribaltamenti di fronte. Kylian Mbappé non lascerà il Psg quest'estate per mancanza di offerte (Il Liverpool c'è, ma lui vuole solo il Real Madrid). Per il giocatore però è anche importante non mettere in difficoltà il club per cui ha tanto rispetto. Dunque, secondo quanto riportato da MundoDeportivo, l'attaccante ha deciso di rinnovare il proprio contratto fino al 2025 per permettere una cessione con tanto di pagamento il prossimo anno. Possibilità che non andrebbe proprio a genio al Real Madrid, quale intenzione era quella di ingaggiarlo il prossimo giugno 2024 a parametro zero. Ora si, cambia tutto. Questo sarebbe un altro "sgarro" che i blancos difficilmente gli perdoneranno.