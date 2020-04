Mbappé, il futuro è un rebus: pressing Real e tentazione dalla Premier

Da tre anni i tifosi del Paris Saint-Germain si godono le prodezze di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese, campione del mondo con la nazionale nel 2018, si sta confermando anno dopo anno uno dei più grandi talenti in circolazione. Non è un caso se altri top club hanno messo gli occhi su di lui. Da diverso tempo circolano voci insistenti di un vero e proprio pressing del Real Madrid per acquistarlo. Secondo Marca, i Blancos sarebbero pronti a mettere sul piatto 200 milioni di euro per convincere il PSG a cederlo. Tuttavia Le10Sport afferma che ci sarebbe una nuova pretendente per Mbappé: si tratta del Liverpool. A muoversi in prima persona per convincere Kylian sarebbe stato il tecnico dei Reds Jurgen Klopp. L’allenatore avrebbe contattato il padre dell’attaccante per provare a incanalare la trattativa nei binari favorevoli.