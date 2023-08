Mbappé insieme a… Rodrygo sui social, indizio di mercato?

Kylian Mbappé ha infiammato i social con un post che può significare tutto e niente. Il francese si è fatto fotografare in compagnia dell'attaccante del Real Madrid Rodrygo (il post è suo) mentre si trovava in vacanza. Pare che i due calciatori stiano passando insieme gli ultimi giorni di riposo in Sardegna, prima che cominci nuovamente la stagione. Ebbene, indizio di mercato? Si, secondo i tifosi blancos che ricordano quanto il brasiliano sogni di giocare insieme a Kylian e dunque spiegata la foto. Il francese potrebbe arrivare a Madrid anche quest'estate, il Psg lo vuole lasciare andare.