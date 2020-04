Mbappé, la clamorosa rivelazione: tutto fatto col Real Madrid ma il coronavirus ha bloccato l’affare

Kylian Mbappé sarebbe stato un calciatore del Real Madrid senza l’emergenza per il coronavirus. La stella francese del Paris Saint-Germain era ad un passo dal chiudere la trattativa con il club blancos ma la pandemia da Covid-19 ha stoppato tutto.

La rivelazione arriva dall’ex giocatore dei parigini Jerome Rothen ai microfoni di Radio Montecarlo. L’ex calciatore ha ammesso che da tempo il Real Madrid stava lavorando all’acquisto di Kylian Mbappé ma l’emergenza Coronavirus ha bloccato una trattativa che era già ben avviata e che ora rischia di rimandare. e non di poco, l’approdo dell’attaccante francese in Spagna. “So da fonti certe che un accordo per portare Mbappè al Real Madrid era praticamente stato raggiunto”, ha rivelato Rothen. “Ma con tutto quello che sta accadendo nel mondo, il suo arrivo al Bernabeu verrà rimandato. E ancora: “Non c’è modo che Mbappé resti e rinnovi il suo contratto con il Paris Saint-Germain. C’è un accordo tra le parti e il francese lascerà Parigi in estate. Credo sia solo una questione di tempo”.