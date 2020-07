Mbappé, la folle offerta del Real Madrid è senza precedenti

Kylian Mbappé è il pallino di mercato del Real Madrid. Il francese piace ai blancos da tempo e settimana dopo settimana l’idea che la società di Florentino Perez possa provare a mettere a segno il grande colpo diventa sempre più plausibile. Alla costante ricerca del post Cristiano Ronaldo, il Real Madrid sembra essere disposto veramente a tutto pur di arrivare al giovane francese campione del mondo.

Mbappé: offerta senza precedenti del Real Madrid

Dalla Spagna arrivano forti rumors che vorrebbero il Real Madrid pronto ad un’offerta mai vista pur di strappare Mbappé dal Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dal portale Ok Diario, per convincere la società parigina a cedere il suo attaccante, i blancos avrebbero avanzato un’offerta indecente pari a 350 milioni di euro da pagare in quattro rate spalmate in due anni, mentre al giocatore sarebbe garantito un ingaggio da 30 milioni a stagione.

Una cifra mai vista prima nelle sessioni di calciomercato e che troverebbe risposta affermativa da parte parigina ad una condizione: il Psg dovrebbe prima avere la possibilità di rimpiazzare Mbappé, magari con due grandi colpi come Erling Haaland e Sancho, entrambi dal Borussia Dortmund.

