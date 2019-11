Mbappé, la madre e la promessa al Real Madrid: nessun rinnovo col Psg

Tutti pazzi di Kylian Mbappé. L’asso francese del Paris Saint-Germain è ambito dai principali club del mondo, su tutti il Real Madrid. I campioni di Francia non vogliono perdere la loro stellina e puntano al rinnovo di contratto a cifre monstre.

Stando, però, a quanto riporta Sport.es, la madre e agente del calciatore – insieme al padre -, avrebbe promesso al Real Madrid che il figlio, nonché suo assistito, non avrebbe firmato alcun rinnovo di contratto con i parigini in attesa dell’offerta dei galacticos. Stando sempre al quotidiano iberico, la madre di Mbappé avrebbe già avviato i negoziati con il Real Madrid. L’obiettivo è quello di esercitare pressioni sul suo attuale club per consentire a campione francese di lasciare il Psg. I blancos potrebbero mettere sul piatto circa 400 milioni di euro per garantirsi il 20enne.