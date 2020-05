Mbappé, la scelta per il futuro: novità in casa Psg

Kylian Mbappé fa un passo verso la permanenza al Paris Saint-Germain. La stellina francese del club parigino è corteggiatissima da tanti club, Real Madrid su tutti, ma avrebbe deciso di mettere i bastoni tra le ruote alla società attuale.

Stando quanto rivelato da L’Equipe, Mbappé non farà pressione sulla società francese per essere ceduto. Non nella prossima finestra di mercato almeno. Il motivo è semplice ed è legato al pesante impatto economico che ha portato il Covid-19 in tutto il mondo, compreso quello del pallone. Anche in casa Psg, infatti, la crisi economica si farà sentire e i dirigenti hanno in mente una maxi valutazione di tutta la rosa con alcune scelte che potrebbero essere anche dolorose. Di sicuro non per quanto riguarda Mbappé che resterà alla corte della Tour Eiffel almeno un’altra annata.