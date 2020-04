Mbappé, l’agente non fa giri di parole: “Vuole andare al Real Madrid”

Kylian Mbappé e il Real Madrid un matrimonio annunciato. La stellina francese del Paris Saint-Germain giocherà nel club blancos: è solo una questione di tempo. I rumors di mercato sul talento classe 1998 si susseguono oramai da diversi mesi e trovano conferma dalle parole dell’agente dell’attaccante Yvan Le Mee che ha parlato senza mezze misure a Marca che, nella prima pagina odierna, dedica proprio al campione del mondo con la Francia l’apertura.

A MADRID – L’agente del classe ’98 ha fatto sapere che nel futuro del numero 7 del Psg ci sarà il Real Madrid: “Mbappé vuole giocare per il Real Madrid. ​In un contesto normale, si poteva pensare che avrebbe firmato questa estate, ma ora non si possono pagare 300 milioni”, ha detto il procuratore dell’attaccante in riferimento alla pandemia da coronavirus. E ancora: “Kylian vuole stare con il suo idolo Zidane e diventerà il miglior 9 al mondo”.