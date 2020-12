Mbappé, l’indizio sul futuro arriva… dal padre

Kylian Mbappé ambito da tanti top club, eppure il Paris Saint-Germain sembra essere molto fiducioso per il futuro e soprattutto riguardo al rinnovo di contratto con la sua stellina. Dopo le parole incoraggianti arrivate dal direttore sportivo Leonardo, ecco che anche dalle parti dell’attaccante, arrivano conferme in tal senso. A parlare a Canal Plus ci ha pensato Wilfred Mbappé, padre del giocatore.

Mbappé e il rinnovo col Psg

“Stiamo parlando. Paliamo e parliamo”, ha ammesso Mbappé senior. “La nostra intenzione è quella di parlare e penso che anche lui voglia falro. È normale. Arriva il momento anche per lui di avere chiaro il suo futuro. Lo facciamo senza troppo rumore, a bassa voce. E penso si siano fatti passi avanti rispetto a 10-15 giorni fa. E continueremo così”.

Parole che sembrano andare nella direzione rinnovo e che vengono confermate anche dalla chiosa finale: “I rumors di mercato disturbano Kylian? Non possono disturbarlo perché gioca in una grande squadra ed è circondato da grandi giocatori. Questo gli permette di essere sempre più vicino ai suoi sogni e alle sue ambizioni”.