Mbappé, Liverpool pronto a fare follie: maxi offerta al Psg

Entrato prepotentemente nella trattativa, il Liverpool è deciso a fare sul serio per Kylian Mbappé. Come già riportato nei giorni precedenti e confermato da El Chiringuito, i Reds hanno fatto un'offerta di 200 milioni di euro per ingaggiare immediatamente il francese. Non scherzano. Vogliono sfruttare l'insicurezza del Real Madrid e aggiudicarsi l'attaccante prima delle avversarie, con l'addio al Psg che sembra esser inevitabile. E dal canto suo il club parigino non può che esser più contento. Che Kylian potesse salutare Parigi da un momento all'altro era una possibilità già presa in considerazione da tempo, unica priorità era quella di non farlo partire a zero. E non farlo andare a Madrid ovviamente.