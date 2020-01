Mbappé: “Real? A fine stagione si vedrà. Il Liverpool una macchina imbattibile”

Potenza e classe. Kylian Mbappé possiede queste caratteristiche ed è indubbiamente uno dei giocatori più temuti e ammirati nel panorama mondiale. L’attaccante del Paris Saint-Germain è anche uno dei più ricercati. Lo confermano i tanti rumors che lo accostano al Real Madrid. Lo stesso Mbappé ha commentato queste voci ai microfoni della BBC: “Ne parlano tutti e da bambino lo pensavo pure io. Ma sono un professionista e non è il momento di affrontare temi del genere; siamo solamente a gennaio, immaginate se rispondessi a questa domanda cosa potrebbe succedere. E poi non sarebbe un bene per il PSG. Sono concentrato al 100%, voglio aiutarlo a crescere, a vincere molti titoli. Sono arrivato qui a 18 anni: avevo talento ma non ero ancora una star. Ora lo sono, grazie al PSG e alla Nazionale. A fine stagione vedremo. Voglio conquistare il campionato, la Champions e l’Olimpiade”.

LIVERPOOL – Il PSG lotta per conquistare la Champions, anche se in questo momento c’è una squadra che sembra davvero imbattibile: si tratta del Liverpool. Mbappé ha commentato il magic moment degli uomini di Klopp: “Stanno facendo qualcosa di sorprendente. Sono una macchina, hanno trovato un ritmo assurdo e non perdono mai. Non è facile restare così concentrati giocando ogni tre giorni. Ora il problema è dimostrare di poter mantenere questo livello, ma sono allenati da Klopp, un grande manager”.