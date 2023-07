Mbappé-Real Madrid, pronta l’offerta più onerosa della storia

Kylian Mbappé e Real Madrid pare un matrimonio già scritto che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Perché il Psg ha finalmente aperto alla cessione dell'attaccante anche per i blancos, richiedendo però un importante sforzo economico. A Parigi vogliono che il trasferimento di Kylian sia il più oneroso della storia, più di quello di Neymar. E pare che il Real sai pronto ad assecondare le richieste dei francesi, magari abbassando le pretese da 250 milioni di euro a 225 secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca . Nonostante permangano dubbi sull'operazione visto che il calciatore potrebbe arrivare a parametro zero giusto il prossimo anno, i blancos sono convinti che sia questa la scelta giusta al momento.

Altro nodo da sciogliere è poi quello legato all'ingaggio dell'attaccante. Ad oggi non è noto lo stipendio che il Real Madrid abbia intenzione di offrire a Kylian Mbappé, ciò che appare certo è che non ci sarà alcun bonus alla firma se i blancos saranno costretti ad acquistarlo dal Psg. D'altro canto, l'attaccante chiederà premi e parte dello stipendio di quest'anno ai parigini, visto che di fatto stanno facendo di tutto per venderlo il prima possibile. Dunque i legali del calciatore e del club avranno ancora molto da fare.