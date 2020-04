Mbappé, rinnovo col Psg ad una condizione: ecco quale

Senza le Olimpiadi, Kylian Mbappé farà di tutto per andare via dal Paris Saint-Germain. Al crack francese serve l’ok della società parigina per prendere parte con la formazione olimpica ai giochi di Tokyo. In caso contrario, andrà al Real Madrid.

Questa la bomba del Mundo Deportivo secondo cui Mbappé avrebbe posto questa unica condizione al rinnovo con i campioni di Ligue 1. Le voci del suo passaggio ai blancos si fanno sempre più insistenti e se il Psg non dovesse essere favorevole a lasciarlo partire per le Olimpiadi, quelli che fino ad oggi sono stati solo rumors, potrebbero diventare realtà. Per evitare contrasti e soprattutto di perdere uno dei migliori talenti del mondo, sembra molto probabili che, alla fine, la società cederà e accontenterà Mbappé.