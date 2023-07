Mbappé, se non rinnova il Psg potrebbe metterlo fuori rosa

Il caso Mbappé continua a tenere banco in quel di Parigi. L'attaccante ha ricevuto l'avvertimento del Psg che chiede di scegliere subito se rinnovare il proprio contratto o salutare il club quest'estate. Ma quest'ultimo non ha ancora replicato alcuna risposta. E proprio quando sembrava potesse esserci un'intesa tra le due parti, i parigini mandano un altro avvertimento. Secondo quanto riportato dal The Athletic, i vertici del club francese non si faranno scrupoli a lasciare l'attaccante in tribuna per l'intera stagione. Hanno già avvertito Kylian di questa possibilità e sono pronti a pagare l'ingaggio di un giocatore che, effettivamente, non gioca.