Mbappé tentato dal mercato: ecco l’idea del Paris Saint-Germain

Il mercato non dorme mai e le trattative sono sempre vive. Così tutti i top club devono anche lavorare per blindare i propri gioielli. E’ quello che vuole assolutamente fare il Paris Saint-Germain con Kylian Mbappé. Il giovane attaccante francese ha stupito tutti con una crescita straordinaria nelle ultime stagioni. Tecnica straripante e velocità di punta impressionante sono le armi vincenti di cui dispone e che hanno colpito tutte le grandi società europee. Così il PSG ha deciso di correre ai ripari. Secondo quanto riportato da AS, i campioni di Francia sarebbero disposti ad aumentare l’ingaggio di Mbappé portandolo a 50 milioni di euro, pareggiando lo stipendio di Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Basterà a blindare il proprio fuoriclasse?