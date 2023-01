McKennie cambia il mercato della Juventus: cosa può succedere

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Weston McKennie , centrocampista della Juventus che può cambiare le sorti del mercato bianconero nel caso in cui arrivasse la giusta offerta per lui.

Da quanto si apprende, il club torinese valuta il suo calciatore 30 milioni di euro e dalla Premier League ci sarebbero diverse squadre interessate. Nell'ultimo periodo soprattutto il Bournemouth che si sarebbe detto disposto a sborsare la cifra richiesta. Il problema, ora, sta nel convincere il calciatore. Lo statunitense, per il suo futuro, infatti, avrebbe altre idee e spera in altre proposte.

In modo particolare in primis in quella del Borussia Dortmund che è interessato ma che al momento non ha avanzato alcuna proposta. Tra i club che stanno valutando il suo profilo c'è anche l'Aston Villa.