McManaman consiglia Haaland: “Non fare come Jovic. Al Real serve altro”

Il mercato estivo si avvicina e le trattative iniziano a decollare. Tra i grandi nomi c’è anche Erling Haaland. Il bomber norvegese ha una clausola nel contratto stipulato con il Borussia Dortmund che prevede una sua possibile cessione se annunciata con un mese di anticipo. Dunque tutto è possibile, anche un clamoroso trasferimento al Real Madrid. Tuttavia, c’è chi si mostra scettico di fronte a questa prospettiva. Si tratta dell’ex centrocampista dei Blancos Steve McManaman. Queste le sue parole su Horseracing.net: “È troppo presto per andarsene, sembra felice e sta segnando gol. Dovrebbe partire quando è un giocatore più esperto, dopo aver giocato circa 200 partite per il Dortmund e aver giocato 20-30 partite in Champions League. Non dovresti lasciare la squadra prematuramente e andare dritto al Real Madrid. Si è già visto cosa è successo a Luka Jovic in questa stagione, ha appena giocato per il Real Madrid dopo una bellissima annata L’anno scorso in Germania, Haaland non ha bisogno di quel tipo di pressione e, inoltre, ho sentito che il Real Madrid è interessato a Kylian Mbappe, quindi non devono essere entrambi presenti allo stesso tempo”.