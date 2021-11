McManaman consiglia Pogba: “Vai al Real Madrid e tornerai ad essere una stella”

L'ex giocatore sul futuro del centrocampista francese

VAI AL REAL - "Forse il Manchester United non sta sfruttando tutte le sue potenzialità", ha esordito McManaman su Pogba. "Bisogna tener conto che nel Real Madrid c'è Modric che ha 36 anni, Kroos che ha già trent'anni e Casemiro, che ne compirà 30 a febbraio. Con Mbappé o Haaland davanti, potrebbe tornare a essere una stella. Non credo che Pogba sia un problema. Sta giocando bene in questo momento? No, certo che no, è facile dirlo. Ha sbagliato quando è entrato contro il Liverpool, contro l'Atalanta è stato molto lento e oggi non giocherebbe nel Real, ma se guardiamo al suo livello in passato, alla Juventus o nella Francia, è chiaro che ci siano molti club interessati a ingaggiarlo, a maggior ragione adesso perché presto sarà svincolato".