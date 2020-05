Medel manda Vidal in Argentina: “Muore dalla voglia di giocare al Boca”

Quale futuro per Arturo Vidal? Il cileno del Barcellona è corteggiatissimo da tante squadre, Inter e Juventus comprese, ma il suo destino potrebbe essere fuori dall’Europa. A svelare quello che sembra essere il desiderio più grande del Guerriero blaugrana è il suo connazione Gary Medel. L’attuale giocatore del Bologna ha parlato a Radio Continental dell’amico e collega ammettendo il sogno nascosto del classe 1987.

AL BOCA – Né Inter né Juventus, per Medel Vidal vuole giocare in Argentina: “Arturo Vidal muore dalla voglia di giocare al Boca Juniors“, ha rivelato il Pitbull. “Arturo vorrebbe giocare lì, con o senza di me. Ama il Boca e lo segue sui social. È l’unico club che segue in Argentina e muore dalla voglia di andarci. Il Boca ha una grandezza in Europa che non si può nemmeno immaginare”.