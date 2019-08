Medel potrebbe tornare in Italia: ecco chi lo ha cercato

Tre stagioni in Italia con la maglia dell’Inter per Gaby Medel, protagonista con i nerazzurri dal 2014 al 2017. Il cileno, attualmente in forza ai turchi del Besiktas, potrebbe fare presto ritorno nel nostro campionato. A riportarlo è gianlucadimarzio.com, secondo cui un club di Serie A avrebbe fatto più che un pensierino al cileno per rinforzare la propria linea mediana.

BOLOGNA – Sarebbe il Bologna di Sinisa Mihajlovic ad aver messo nel mirino il pitbull, apprezzatto per le sue doti agonistiche e caratteriali. Nelle prossime ore Walter Sabatini potrebbe avanzare la prima vera e propria offerta.