Menez alla Reggina, Taibi si sbilancia con un… ‘Oui’

La Reggina sogna il grande colpo dopo la promozione in Serie B. Jeremy Menez è pronto a fare ritorno in Italia dopo aver lasciato il Paris FC.

Nelle scorse ore il Consiglio della Federcalcio ha confermato la chiusura della stagione regolare della Serie C e ha ratificato di conseguenza la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina, che al momento della sospensione per la pandemia si trovavano al comando delle classifiche dei tre gironi. E proprio la squadra amaranto potrebbe trovarsi subito a fare i conti col calciomercato e l’affare legato al francese ex Milan e Roma. Dopo i rumors delle scorse ore, sarebbero arrivate conferme importanti da componenti della società.

Menez: addio e futuro

“Vorrei ringraziare tutto il club e i miei compagni di squadra con cui ho avuto un grande anno”. Sono state queste le parole di Menez per salutare il Paris FC e prepararsi dunque ad una nuova avventura. E se un indizio non fa una prova, magari due, potrebbero. Il ds della Reggina Massimo Taibi, infatti, intervistato da Reggina TV, ha risposto ad una domanda sul francese in un modo molto speciale. “Farete un grande colpo per la B?” è stato chiesto al dirigente. “Oui”, la sua risposta. Menez alla Reggina sembra essere solo una questione di tempo…