Menez lascia il Paris FC: la Reggina sogna il colpaccio

Forse ha ragione Agatha Christie: un indizio è solamente un indizio, due indizi sono una coincidenza e tre di essi rappresentano una prova. In attesa di capire se ci sarà un terzo elemento nel giallo di mercato, ci sono due aspetti che avvicinano clamorosamente Jeremy Menez e la Reggina. Infatti nei giorni scorsi l’esterno francese ex Roma e Milan era stato fortemente accostato agli amaranto, che sognano la promozione in Serie B dopo aver dominato il loro girone in Lega Pro. Oggi il giocatore ha deciso di rescindere il contratto che lo lega al Paris FC. Queste le sue parole riportate dal sito del club francese: “Vorrei ringraziare tutto il club e i miei compagni di squadra con cui ho avuto un grande anno”. Una scelta che potrebbe essere il preludio al trasferimento in Calabria.