Mercato Premier League: l’Everton all’assalto per Willy Gnonto

L'Everton è pronto a chiudere per Willy Gnonto. Il classe 2004, inizialmente fuori rosa nel Leeds, poi reintegrato e andato pure a segno in Championship la scorsa settimana, ora è finito nel mirino dei Toffees che vorrebbero fargli rigiocare la Premier League dopo l'amara retrocessione dello scorso giugno.

Il procuratore del giocatore azzurro è a Londra per chiudere l'affare: si pensa a un prestito con diritto di riscatto. Ai Toffees serve come il pane un attaccante dopo le clamorose difficoltà realizzative palesate già in questo avvio di stagione. Gnonto, con la sua rapidità e la tecnica che lo ha messo in luce anche in Nazionale, può essere il profilo giusto. Per Gnonto la Premier League potrebbe poi essere una vetrina interessante considerando anche l'Europeo a fine stagione.