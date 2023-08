Mercato Serie C: le trattative di V. Francavilla, Taranto e Brindisi

Calcio d'agosto che ci ha regalato tante emozioni e sensazioni, ma anche diverse risposte. Il Taranto ha fatto bene nella sua uscita contro il Fasano, mostrandosi una squadra compatta che gode di importanti individualità come Bifulco e Zonta. Sul mercato servirà ancora qualcosa ma la squadra c'è e si è visto. Medesima situazione anche per la Virtus Francavilla, che ha rivoluzionato la squadra quest'estate e si presenterà con soli quattro titolari rispetto allo scorso anno (Carella, Macca, Risolo e Di Marco). Ne ha parlato Mister Villa, anche sul possibile arrivo di Toscano: "La società si sta muovendo bene sul mercato, sono contento - ha dichiarato il tecnico a Antenna Sud -. Sugli arrivi futuri parlerà il direttore, io devo pensare alla squadra". Buone sensazioni anche da parte del Brindisi nell'allenamento congiunto con il Manduria (Eccellenza). Si è mosso l’attaccante sloveno Vestenisky, cui presto saremo se sarà inserito in organico o meno. Passando a conferme, in biancazzurro arrivano l'attaccante Cristian Bunino e il terzino sinistro Giuseppe Nicolao. Ma non è tutto qua, come confermato dal d.g. Valentini: "Potrebbero arrivare nei prossimi giorni, ma il nostro mercato non è ancora concluso. Vedremo...".