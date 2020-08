Meret, ultimatum dell’agente al Napoli: “Se non gioca, via anche in prestito”

In casa Napoli è dilemma sul ruolo del portiere. Ospina e Meret hanno passato le ultime settimane ad alternarsi tra i pali con il colombiano preferito da Gattuso. Il giovane estremo difensore, però, ha sempre dimostrato il suo valore ed è per questo che la prossima annata vuole essere protagonista. Se non in maglia azzurra, da un’altra parte. La conferma è arrivata da Federico Pastorello, suo agente, che ai microfoni della Rai ha fatto il punto sul proprio assistito.

Meret, l’agente: “Via anche in prestito pur di giocare”

“Andando dall’Udinese al Napoli ha fatto una scelta importante”, ha esordito Pastorello su Meret. “I nostri contatti con il club partenopeo sono costanti, ma uno della sua età deve giocare. Siamo disposti ad andare in prestito pur di vedere questo accadere. Se dovesse servire a vedere Alex giocare lo faremo”. Messaggio chiaro al Napoli e a Gattuso anche perché nei pensieri del portiere c’è pure l’Europeo con l’Italia e il desiderio di provare ad essere tra i convocati del ct Mancini.