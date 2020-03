Mertens, aria di rinnovo: accordo col Napoli grazie a Gattuso

Sembra destinata a proseguire la storia d’amore tra il Napoli e Dries Mertens. Nonostante le voci di mercato incessanti durante tutta la scorse finestra di gennaio, le parti potrebbero aver trovato un nuovo accordo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga è pronto a firmare il rinnovo del contratto che lo legherà ai partenopei fino a giugno 2022, con un’opzione valida anche per un’ulteriore stagione. Dopo il tira e molla con il patron De Laurentiis, ha prevalso il buon senso. Il belga dovrebbe rimanere in azzurro sulla base di un bonus alla firma di 2,5 milioni di euro e uno stipendio da 4,2 milioni di euro a stagione oltre a 500 mila euro di bonus, facilmente raggiungibili. Nessun addio quindi e nessun trasferimento altrove anche per merito di Gennaro Gattuso che ha rimesso il furetto belga al centro del progetto e ha ridato linfa vitale ad una squadra che sembrava svutata nell’ultimo periodo. Mertens era stato seguito a lungo anche dall’Inter che sperava di mettere a segno un colpo a parametro zero la prossima estate.