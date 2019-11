Mertens, clamoroso: c’è anche la Juventus

Ipotesi di mercato davvero clamorosa quella riportata da Il Mattino: Dries Mertens, attaccante del Napoli, sarebbe entrato nei radar della Juventus.

Il belga, in rotta con il club azzurro, specie dopo i recenti fatti con la dirigenza, starebbe pensando di cambiare aria, così come altri big partenopei. Se nelle scorse ore si era registrato l’interesse dell’Inter, adesso sembra che per la corsa al bomber ci sia anche la Juventus.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, nonostante al momento sembri complicato riuscire a ricomporre la frattura che si è venuta a creare con Aurelio De Laurentiis, la volontà dell’attaccante sarebbe ancora quella di restare a Napoli, almeno fino al termine della stagione. Una sua futura permanenza, però, sembra davvero improbabile. Ecco allora lo scenario inatteso con un sondaggio della Juventus che potrebbe non far piacere al Napoli e ai suoi tifosi.