Mertens, l’addio al Napoli è possibile: spunta una big dalla Germania

Le strade di Dries Mertens e del Napoli potrebbero presto dividersi. I recenti problemi nel trovare un accordo sul rinnovo sembrano spingere il fantasista belga a cercare altre soluzioni, nonostante la sua volontà di rimanere legato al club azzurro. Così, secondo quanto riportato da Sky Sport, la futura destinazione di Mertens potrebbe essere la Bundesliga. Sulle sue tracce ci sarebbe il Borussia Dortmund, pronto a puntellare il suo super attacco. Il giocatore non rifiuterebbe un’eventuale offerta dalla Germania, anche perché non sembra convinto a rimanere in Italia con un altro club.