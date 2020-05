Mertens, l’Inter ci prova grazie a… Lukaku

L’Inter fa sul serio per Dries Mertens. L’attaccante belga del Napoli è corteggiatissimo dai nerazzuri che adesso avrebbero trovato anche un’arma in più per convincere il classe 1987 a trasferirsi a Milano. Il centravanti dei partenopei sembrava essere, iniziamente, ad un passo dal rinnovo – il suo contratto scade il 30 giugno – poi qualcosa si è rotto o, per lo meno, è andato storto.

In questo clima di incertezza, ecco l’Inter, ma soprattutto Romelu Lukaku. Come riferisce Sky Sport, infatti, il Napoli sarebbe pronto a fare uno sforzo importante per Dries, ma l’azzurro sta riflettendo sul suo futuro e non è detto che la tentazione nerazzurra non possa incentivare l’attaccante a cambiare idea. La sua priorità resta il Napoli, ma l’Inter sembra voler fare sul serio tanto che avrebbe trovato in Lukaku un alleato inaspettato. Mertens e l’attaccante dell’Inter si sarebbero sentiti di recente, non per parlare di mercato, ma chissà che tra una converazione e un’altra, il gigante nerazzurro non abbia provato a mettere una buona parola. Il tempo passa e il rinnovo non arriva…