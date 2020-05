Mertens-Napoli, il rinnovo è a rischio: un club italiano tenta il belga

Il futuro di Dries Mertens sembra sempre più lontano dal Napoli. Il fantasista belga, infatti, non ha ancora deciso se continuare o meno con i partenopei. Il club azzurro sarebbe disposto ad offrirgli 10 milioni di euro a stagione, ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore non sarebbe ancora convinto del progetto della società di Aurelio De Laurentiis. Mertens sarebbe pronto a valutare altre soluzioni. Dopo i rumors riguardanti un suo eventuale trasferimento al Chelsea, in pole position ci sarebbe l’Inter. I nerazzurri, infatti, sarebbero pronti ad accoglierlo in squadra, garantendo ad Antonio Conte un’ulteriore soluzione offensiva.