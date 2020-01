Mertens, non solo Inter nel suo futuro: c’è un’offerta dalla Premier

Il futuro di Dries Mertens sembra davvero lontano dal Napoli. Il belga potrebbe lasciare il club azzurro dopo sei stagioni, condite da una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Sulle sue tracce ci sarebbe l’Inter, pronta a farsi avanti per puntellare il reparto avanzato. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Sun, anche in Premier League non è passato inosservato il grande talento di Mertens. Infatti il Chelsea sarebbe pronto a offrire uno stipendio da 4,7 milioni di sterline al giocatore in scadenza di contratto a giugno. La sfida tra nerazzurri e Blues è destinata a durare oltre la sessione invernale che va chiudendosi, qualora una delle due squadre non dovesse riuscire a piazzare il colpo in extremis.