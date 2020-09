Messi, 100 milioni posson bastare: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Dove giocherà la prossima stagione Lionel Messi? E soprattutto, quale cifra dovrà essere sborsata da chi lo acquisterà? Domande caldissime di queste settimane di calciomercato alle quali, in queste ore, il The Telegraph ha provato a rispondere con tanto di inscrezione clamorosa.

Messi: via dal Barcellona per 100 milioni

Da quanto si apprende dal tabloid inglese, l’attaccante del Barcellona potrebbe lasciare la squadra per un importo molto inferiore rispetto ai 700 milioni della clausola rescissoria. Si parla di circa 100 milioni di euro, (88.8 milioni di sterline). Il The Telegraph, con riferimento ad una fonte vicina alla situazione di Messi, informa che esiste la possibilità che il club catalano alla fine della telenovela possa lasciare il suo capitano ad una somma relativamente bassa, più o meno quanto avvenuto per Cristiano Ronaldo al Real Madrid nelle scorse stagioni. La Pulce ha trascorso praticamente tutta la carriera al Barcellona ma ha deciso di provare una nuova avventura. Le parti, arrivate ad un duro braccio di ferro, starebbero lavorando ad una formula che possa accontentare tutti.

