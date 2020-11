Messi a prezzo di saldo: l’offerta del Manchester City per gennaio

Non finisce il tormentone di mercato legato al possibile addio di Lionel Messi dal Barcellona. Dopo la permanenza forzata nell’ultima sessione di trattative, i rumors sulla Pulce non smettono di rimbalzare da un Paese all’altro. Questa volta è dall’Inghilterra la voce più clamorosa che vorrebbe l’argentino cambiare maglia già nel prossimo mese di gennaio.

Messi al Manchester City a prezzo di saldo

Secondo quanto informano il Daily Mail e il Sun, il Manchester City sarebbe pronto a fare un’offerta per Messi già nel prossimo mese di gennaio. Il numero 10 argentino sarà libero di lasciare il Barcellona al termine della stagione e per questa ragione, onde evitare di perdere il giocatore a parametro zero, i blaugrana potrebbero accettare una cifra anche piuttosto bassa. Si parla di 50 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro. Un prezzo decisamente di saldo per chi ha vinto per ben sei volte il Pallone d’Oro.